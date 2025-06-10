‘Son gün’ kalabalığı

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Dört günlük Kurban Bayramı’nı tatil beldelerinde geçirenler güneş, kum ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Bayram boyunca dolu olan plajlarlar son günde de rağbet gördü. Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluğa neden oldu. Kumburnu Plajı girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da su sporları yaptı. Macera tutkunları ise Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu. Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde de hareketlilik yaşandı. Bazı tatilciler, denize girip sıcak havada serinlerken bazıları da kafe ve restoranlarda oturarak zaman geçirdi. Marmaris ve diğer ilçelerin sahillerinde de yoğunluk gözlendi. İstanbul’da kalanlar da deniz keyfini Şile plajlarında yaptı.

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BİR BAYRAM KLASİĞİ: DÖNÜŞ ÇİLESİ

Tatilin son günü yola çıkanlar ise her bayram dönüşü olduğu gibi yine trafik çilesi çekti. Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı. Tatil beldelerini çıkışlarında da zaman zaman trafik kilitlendi. Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler adım adım ilerledi. Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. (DHA - AA)

TATİLCİLER BODRUM’U TERK ETTİ

-Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı. Dün akşam saatlerine kadar, son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

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PLAJLAR DOLDU

-Son bir kez denizin tadını çıkarmak isteyenler, tatil beldelerindeki plajları doldurdu. Fethiye’deki Ölüdeniz sahilleri havadan böyle görüntülendi.

İSTANBULLULAR ŞİLE’YE KAÇTI

Tatilde İstanbul’da kalanlar, deniz keyfi için Şile plajlarını tercih etti.

MEGAKENT GİRİŞİ TIKANDI

-Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.