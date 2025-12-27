Son görüşmede katledildi

Haberin Devamı

Karaman’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyip, ailesinin evine yerleşen Fatma Çetinkaya’yı (22), önceki akşam, eşi Mithat Çetinkaya (24) telefonla aradı. Mithat Çetinkaya, anlaşmalı açılan boşanma davası ile ilgili avukatla görüşmeleri gerektiğini ve anlaşmalı boşanma metnini imzalama bahanesiyle eşini evine çağırdı. 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da 1 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızını, yanında kaldıkları annesi Aysun Uyar’a teslim edip Valide Sultan Mahallesi 202 Sokak’taki eşinin evine gitti. Bir süre sonra Fatma Çetinkaya’dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

TABUTA KIZLIK SOYADI YAZILDI

Adrese gidip, itfaiyeden yardım isteyen ekipler, girdikleri evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. İncelemede; Mithat Çetinkaya’nın eşi Fatma Çetinkaya’yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiği belirlendi. Fatma Çetinkaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ahmet Yesevi Camisi’nin önüne getirildi. Cenazenin getirildiğini görünce gözyaşlarına hâkim olamayan Aysun Uyar, kızının tabutu omzunda taştı. Çetinkaya’nın tabutuna, öldüren kocasının soyadı yerine kızlık soyadı olan Yılmaz yazıldı. Fatma Çetinkaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Mithat Çetinkaya ise Canhasan köyünde defnedildi.