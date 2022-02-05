Son görüntü: Kübra Ece böyle düşmüş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
O kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğimO kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğim#İlker Özdemir
Taşıt kredisine düzenleme yolda... İşte detaylarTaşıt kredisine düzenleme yolda... İşte detaylar#Ali Akben
Alanyasporda 3 imza birden Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: Anlaşılmıştı ama...Alanyaspor'da 3 imza birden! Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: 'Anlaşılmıştı ama...'#Transfer
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Tüketici Mahkemesinden emsal karar: Online kreşe para iadesiTüketici Mahkemesi'nden emsal karar: Online kreşe para iadesi#Online Kreş
Geleceği yazan kadınlarGeleceği yazan kadınlar#Geleceği Yazan Kadınlar Projesi
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur muYemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu? #Koronavirüs
Çin Rusyaya arka çıktıÇin Rusya'ya arka çıktı#Çin
Dikkat Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyorDikkat! Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor#Göbek Bellek
Oktaydan Kış Kartalı operasyonu açıklaması: Devamı gelecekOktay'dan 'Kış Kartalı' operasyonu açıklaması: Devamı gelecek#Fuat Oktay
Tabloda kritik seyir sürüyor... Bakan Kocadan uyarı var Vefat sayılarımız yüksekTabloda kritik seyir sürüyor... Bakan Koca'dan uyarı var! 'Vefat sayılarımız yüksek'#Koronavirüs
CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı gözaltına alındıCHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı gözaltına alındı#Cengiz Balkan
Özer Hurmacı gözaltına alındı Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsınÖzer Hurmacı gözaltına alındı! Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın#Mihriban Hurmacı
Fenerbahçeye dönen Ozan Tufanın dikkat çeken kilo değişimi Watforda gidince...Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan'ın dikkat çeken kilo değişimi! Watford'a gidince...#Ozan Tufan
HABERLERGündem Haberleri

Son görüntü: Kübra Ece böyle düşmüş

#Kübra Ece#Avcılar#Düşme
Son görüntü: Kübra Ece böyle düşmüş

Televizyondaki bir yarışma programı ile ünlenen Kübra Ece’nin İstanbul Avcılar’da eski sevgilisinin oturduğu 4’üncü kattaki dairenin balkonundan düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, İstanbul Avcılar, Gümüşpala Mahallesi’ndeki binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece (30), Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece kurtarılamadı. Polis, Kübra Ece’nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan eski sevgilisi Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C., Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. 7 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Son görüntü: Kübra Ece böyle düşmüş

KISKANÇLIK İDDİASI

Kübra Ece’nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturduğu, ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı iddia edildi. Kübra Ece’nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken, D-100 Karayolu’nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece’nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kübra Ece#Avcılar#Düşme

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi!

#İngiltere
Samsunda Onur Anıtı’na çirkin saldırı Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

Samsun'da Onur Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

#Onur Anıtı
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi!

#İngiltere
Samsunda Onur Anıtı’na çirkin saldırı Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

Samsun'da Onur Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

#Onur Anıtı
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta