Son görüntü: Kübra Ece böyle düşmüş

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30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, İstanbul Avcılar, Gümüşpala Mahallesi’ndeki binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece (30), Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece kurtarılamadı. Polis, Kübra Ece’nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan eski sevgilisi Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C., Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. 7 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

KISKANÇLIK İDDİASI

Kübra Ece’nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturduğu, ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı iddia edildi. Kübra Ece’nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken, D-100 Karayolu’nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece’nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.