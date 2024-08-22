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Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca 'kızım' deyip sarıldı

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#Yalova#Nikah#Nikah Memuru
Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca kızım deyip sarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 10:44

Yalova'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu (60), son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya (20) kıydı. Evlilik cüzdanını kızına verip, 'Gelin hanım' diyerek hitap eden Tanrıkulu, cübbesini çıkardıktan sonra Sarıkaya'ya sarıldı. Tanrıkulu, "Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu" dedi.

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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını Furkan Sarıkaya ile evlenen kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı.

Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca kızım deyip sarıldı

Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diye hitap ettiği Ayfer Sarıkaya'ya, nikah sonrası cübbesini çıkartıp, 'Kızım' diyerek sarıldı.

Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca kızım deyip sarıldı

'CÜBBEMİZİ ÇIKARTINCA NORMALE DÖNERİZ'

Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, "Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var. Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız.

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Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca kızım deyip sarıldı

Cübbemizi çıkartınca normale döneriz. Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım. Duygulanmaması için gözüne bakmamaya çalıştım ama yine ağladı. Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik. Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım" dedi.

Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca kızım deyip sarıldı

Nikah tamamlandığında gözyaşlarını tutamayan Ayfer Sarıkaya ise "Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda" diye konuştu. 

Son görevinde kızının nikahını kıydı... Usul gereği böyle hitap etti, cübbeyi çıkarınca kızım deyip sarıldı

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#Yalova#Nikah#Nikah Memuru

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