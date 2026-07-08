‘Son Durak’ operasyonunda 35 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçunu işleyenlerin yakalanması ve mağdurların kurtarılmasına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Antalya ve Adana’da eş zamanlı 'Son Durak' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 35 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.