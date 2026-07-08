×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Son Durak’ operasyonunda 35 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Adana#Fuhuş
‘Son Durak’ operasyonunda 35 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 13:33

Antalya ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen ‘Son Durak’ operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen 35 kadın kurtarılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

Haberin Devamı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçunu işleyenlerin yakalanması ve mağdurların kurtarılmasına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Antalya ve Adana’da eş zamanlı 'Son Durak' operasyonu düzenlendi.

‘Son Durak’ operasyonunda 35 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama

Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 35 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

Gözden KaçmasınAntalya’da sağlık teknikeri Fatih A.’nın 225 milyonluk vurgunu Öğretim görevliliğinde jet yükselişiAntalya’da sağlık teknikeri Fatih A.’nın 225 milyonluk vurgunu! Öğretim görevliliğinde 'jet' yükselişiHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Adana#Fuhuş

BAKMADAN GEÇME!