Son durak BAE’de 51 milyar dolarlık anlaşma

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar’daki temaslarının ardından öncekigece Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan, Yatırım Bakanı Muhammed Hasan El Suwaidi ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.

NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha sonra geçtiği El Vatan Sarayı’nda Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden iki lider, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetlerarası görüşme yaptı.

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STRATEJİK ORTAKLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanacak ortak mutabakat metnine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

“İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz.”

BAE’nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı’na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayii Fuarlarına, Türkiye’den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

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13 ANLAŞMA İMZALANDI

Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

Erdoğan, akşam da Türkiye-BAE İş Forumu’na katıldı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA

El Vatan Sarayı'nda düzenlenen törende iki ülkenin milli marşları çalınırken karşılamada Türk bayrakları da yer aldı.

KÖRFEZ TURUNDA ENERJİ VE SAVUNMA SANAYİSİ ÖNE ÇIKTI

CUMHURBAŞKANlLIĞI İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji ve ulaştırma alanları başta olmak üzere toplam 50.7 milyar dolarlık ANLAŞMA imzalandığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanının başkanlık edecekleri bir ‘Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’ kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleriyle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından karşılandıktan sonra heyetlerarası görüşme yapıldı.

HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’ı ziyaretiyle ilgili dün ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada iki ülke arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği yapılacağı belirtildi. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında küresel ekonominin önündeki en önemli sınamaları ve bu sınamalarla mücadelede Türkiye ve Krallık’ın, rollerini gözden geçirmiş, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği ivmesinin artırılmasının önemini ve özellikle altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve metalürjik sanayii, çevre ve miras turizmi, yenilenebilir enerji gibi bir dizi hedef sektörde ve diğer ortak çıkar alanlarında ekonomik entegrasyon için fırsatları destekleme konusundaki istekliliklerini vurgulamışlardır.

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ENERJİ VE SANAYİ

İki taraf, yenilenebilir enerji, iki ülke arasındaki elektrik ara bağlantısı, Krallık’tan Türkiye ve Avrupa’ya elektrik ihracatı, enerji verimliliği, yenilik ve hidrokarbon kaynakları için temiz teknolojiler ve hidrojen gibi düşük karbonlu yakıtlar dahil olmak üzere enerji alanlarında işbirliğini geliştirme ve nükleer enerjinin barışçıl kullanım alanlarına ve bu alanların düzenleyicilik boyutlarına ilişkin işbirliği seçeneklerini araştırma arzularını dile getirmişlerdir.

İki taraf, petrol, petrol türevleri ve petrokimya arzı da dahil olmak üzere bir dizi enerji alanında işbirliğini güçlendirmenin önemini vurgulamıştır. Her iki taraf da imalat ve petrokimya sanayisi, otomotiv ve yedek parça sanayisi, havacılık sanayisi, limanlar ve denizcilik sanayisi, madencilik sanayisi ve gıda sanayisi dahil olmak üzere maden ve endüstriyel sektörlerde gelecekteki işbirliği alanlarının güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulamıştır.

SAVUNMA VE GÜVENLİK

- Taraflar; iletişim, teknoloji, dijital ekonomi, yenilik ve uzayla ilişkili alanlarda işbirliğini ve ortaklığı geliştirme arzusunu dile getirmişlerdir.

- Taraflar, iki ülke arasında bilim ve eğitim işbirliğinin geliştirilmesini ele almış, radyo ve televizyon alanında medya işbirliği fırsatlarını, haber değişimi ve iki taraf arasında karşılıklı ziyaretler konularını ele almışlardır.”

BAE’YE DE HEDİYE TOGG

Cumhurbaşkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Katar Emiri’nden sonra BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’a da Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg hediye etti.