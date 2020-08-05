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Fevzi KIZILKOYUN
Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Son dönemlerdeki olayların ardından Çeşme’de flaş gelişme!

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Son dönemlerdeki olayların ardından Çeşme’de flaş gelişme!
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Son olarak Ukranyalı manken Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de sürpriz değişiklik yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

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