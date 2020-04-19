MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da deprem oldu! Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı
GeriGündem Manisa'da deprem oldu! Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.04.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Manisa'da deprem oldu! Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da deprem oldu! Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı
Abone Olgoogle-news

Son dakika deprem açıklamaları Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Manisa'da yaşayan vatandaşlar yaşanan depremin şiddetini merak ediyorlar. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Manisa'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen depremler ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.0 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
19.04.2020, 11:32:02 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.0 km

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Girit Adası açıklarında 19 Nisan’da saat 11:17’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GIRIT ADASI (AKDENIZ)

19.04.2020, 11:17:47 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 7.5 km

#Kandilli

Manisada deprem oldu Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle