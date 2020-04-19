Manisa'da deprem oldu! Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı
Son dakika deprem açıklamaları Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Manisa'da yaşayan vatandaşlar yaşanan depremin şiddetini merak ediyorlar. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Manisa'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen depremler ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.0 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
19.04.2020, 11:32:02 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.0 km
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Girit Adası açıklarında 19 Nisan’da saat 11:17’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GIRIT ADASI (AKDENIZ)
19.04.2020, 11:17:47 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 7.5 km
#Kandilli
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