Manisa'da deprem oldu! Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı

Manisa'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen depremler ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.0 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

19.04.2020, 11:32:02 TSİ

Büyüklük: 4.3

Derinlik: 8.0 km

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Girit Adası açıklarında 19 Nisan’da saat 11:17’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GIRIT ADASI (AKDENIZ)

19.04.2020, 11:17:47 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 7.5 km

#Kandilli