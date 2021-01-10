Son depremler listesine yenileri ekleniyor- Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

9 Ocak 2021’de Muğla’da meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin yaklaşık 14,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 10 Ocak tarihli depremler…

10 OCAK TARİHLİ DEPREMLER

2021.01.10 10:54:11 37.8853 26.7780 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 10:37:16 37.9393 26.4572 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 10:13:27 37.9453 26.4312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 10:06:51 37.8855 26.9183 6.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 09:42:11 37.8258 26.7543 9.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 09:23:49 37.8945 26.8167 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 08:12:52 38.1133 27.1993 4.7 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.01.10 07:13:43 37.8325 27.0018 2.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 06:43:37 38.6730 41.9452 16.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS) İlksel

2021.01.10 06:17:29 37.8010 26.4580 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.10 05:59:51 40.5962 28.9958 4.4 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.01.10 05:20:30 35.7070 26.2287 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 05:08:34 35.6887 26.2593 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 04:45:07 37.1805 38.8857 2.3 -.- 1.7 -.- NOKTA-(SANLIURFA) İlksel

2021.01.10 04:36:35 35.4710 26.5120 22.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.10 04:30:34 37.8430 27.2012 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 04:24:55 36.5522 27.0805 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.10 03:52:27 35.6935 26.2353 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:51:04 35.6985 26.2657 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:40:05 37.8787 26.9778 14.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 03:28:13 35.6393 26.2845 2.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:27:10 35.6338 26.2492 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 03:01:42 39.0702 28.1488 16.1 -.- 2.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.10 02:50:28 35.9435 28.4770 21.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 02:30:26 37.8243 26.8290 6.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 01:53:31 35.6850 26.2718 8.9 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 01:50:09 35.6913 26.2478 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 01:48:30 38.4675 39.6322 17.4 -.- 2.3 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2021.01.10 01:22:29 35.6950 26.2450 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 01:20:45 35.6408 26.2975 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.10 00:50:43 37.8952 26.8297 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.10 00:19:03 40.0943 24.4707 5.4 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.01.10 00:11:31 38.8487 25.2685 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel