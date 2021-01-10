Son depremler listesine yenileri ekleniyor- Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Ekim ayının son günlerinden bu yana artçıların yaşlandığı Ege Denizi’nin yanı sıra yurdun çeşitli yerlerinden deprem haberleri geliyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden birçok kişi, sosyal medya platformları üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Ocak tarihli son depremler…
9 Ocak 2021’de Muğla’da meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin yaklaşık 14,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 10 Ocak tarihli depremler…
10 OCAK TARİHLİ DEPREMLER
2021.01.10 10:54:11 37.8853 26.7780 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 10:37:16 37.9393 26.4572 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 10:13:27 37.9453 26.4312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 10:06:51 37.8855 26.9183 6.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 09:42:11 37.8258 26.7543 9.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 09:23:49 37.8945 26.8167 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 08:12:52 38.1133 27.1993 4.7 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.01.10 07:13:43 37.8325 27.0018 2.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 06:43:37 38.6730 41.9452 16.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS) İlksel
2021.01.10 06:17:29 37.8010 26.4580 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.10 05:59:51 40.5962 28.9958 4.4 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.01.10 05:20:30 35.7070 26.2287 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 05:08:34 35.6887 26.2593 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 04:45:07 37.1805 38.8857 2.3 -.- 1.7 -.- NOKTA-(SANLIURFA) İlksel
2021.01.10 04:36:35 35.4710 26.5120 22.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.10 04:30:34 37.8430 27.2012 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 04:24:55 36.5522 27.0805 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.10 03:52:27 35.6935 26.2353 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 03:51:04 35.6985 26.2657 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 03:40:05 37.8787 26.9778 14.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 03:28:13 35.6393 26.2845 2.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 03:27:10 35.6338 26.2492 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 03:01:42 39.0702 28.1488 16.1 -.- 2.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.01.10 02:50:28 35.9435 28.4770 21.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 02:30:26 37.8243 26.8290 6.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 01:53:31 35.6850 26.2718 8.9 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 01:50:09 35.6913 26.2478 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 01:48:30 38.4675 39.6322 17.4 -.- 2.3 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.01.10 01:22:29 35.6950 26.2450 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 01:20:45 35.6408 26.2975 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 00:50:43 37.8952 26.8297 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 00:19:03 40.0943 24.4707 5.4 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.01.10 00:11:31 38.8487 25.2685 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
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