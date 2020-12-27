Son depremler listesine yenileri eklendi - Elazığ'da ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu?

Elazığ'da meydana gelen deprem ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi.



Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.



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