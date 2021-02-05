Son depremler listesi güncellendi – Kandilli son depremler listesi

Ege Denizi’nde peş peşe yaşanan sarsıntılar sonrası Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Uzmanlar, sarsıntıların devam edebileceğinin altını çizerken vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Türkiye'de meydana gelen sarsıntıların yanı sıra komşu ülkelerde meydana gelen depremler de paniğe neden oluyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini günlük ve anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu?

AKDENİZ VE EGE'DE GECE YARISI DEPREMİ

Kandilli Rasathanesi'nin 5 Şubat tarihli verilerine göre, gece yarısı Akdeniz ve Ege'de artçı sarsıntılar meydana geldi. 03:11:45'te meydana gelen Akdeniz'deki depremin şiddeti 3.4 olarak paylaşıldı. Ege Denizi'nde ise en büyüğü 3.2 olmak üzere artçı sarsıntılar gece boyu devam etti.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.02.05 07:42:52 37.8978 27.0195 26.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 07:23:21 37.9038 27.1385 10.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 07:16:51 38.6913 43.2415 5.0 -.- 1.6 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel

2021.02.05 06:56:43 37.1563 28.6327 7.1 -.- 2.5 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel

2021.02.05 06:30:21 38.6810 43.3120 14.3 -.- 2.1 -.- YUMRUTEPE-(VAN) İlksel

2021.02.05 06:20:31 37.7960 26.7962 10.6 -.- 3.1 3.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 06:00:19 37.9112 27.1587 6.6 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 05:32:15 38.0450 27.1732 5.1 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.02.05 05:31:32 38.6420 39.5023 9.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel

2021.02.05 04:23:08 37.9192 27.1413 6.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 03:11:45 35.7028 26.2667 9.7 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2021.02.05 03:10:58 37.9077 27.1558 6.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 02:59:31 37.9208 27.1620 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 02:57:44 37.1380 27.7275 2.2 -.- 1.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.02.05 02:28:04 39.0918 36.0653 5.0 -.- 1.8 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.05 02:23:22 38.9543 26.0558 8.2 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel

2021.02.05 02:20:26 38.9430 26.0007 12.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.05 02:17:18 38.9837 25.9610 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.05 02:05:14 38.9545 25.9825 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.05 01:39:28 39.1012 36.0727 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.05 01:02:10 39.7550 24.2638 7.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.02.05 00:59:20 37.8973 27.1357 13.5 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.05 00:44:49 38.9470 25.9067 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel