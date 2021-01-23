Son depremler listesi güncellendi - İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Kandilli ve AFAD'ın deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor.

Kandilli Rasathanesi’nin 23 Ocak tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Bölgesi’nin yanı sıra Nevşehir, Elazığ, Bingöl, Muş, Denizli Manisa'da şiddeti 1.3 ila 4. arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.

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23 OCAK TARİHLİ SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.23 08:45:42 39.0863 34.9902 2.2 -.- 2.4 -.- KAPAKLI-KOZAKLI (NEVSEHIR) İlksel

2021.01.23 08:42:02 35.2822 33.6898 19.9 -.- 2.1 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2021.01.23 08:22:32 37.8583 27.0000 6.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.23 08:04:25 38.0023 26.8803 18.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.23 07:33:53 35.8473 27.1827 14.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.23 06:56:29 37.8267 26.8877 22.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.23 06:15:43 37.8602 26.6817 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.23 06:09:38 37.8855 26.8463 3.3 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.23 05:53:48 38.5062 39.3543 2.7 -.- 1.3 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2021.01.23 05:30:17 39.0655 34.9565 4.2 -.- 1.6 -.- UCKUYU-AVANOS (NEVSEHIR) İlksel

2021.01.23 05:07:54 37.6268 26.9132 18.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.23 05:00:45 35.7180 27.3433 18.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.23 03:32:56 39.4470 40.5888 5.1 -.- 1.9 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.01.23 03:16:59 37.8535 26.7893 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.23 02:50:27 39.0898 41.7812 17.1 -.- 1.6 -.- YURTTUTAN-VARTO (MUS) İlksel

2021.01.23 02:40:26 37.8958 26.9077 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.23 02:17:44 38.0532 28.8407 15.0 -.- 1.0 -.- BULDAN (DENIZLI) İlksel

2021.01.23 01:58:55 37.8802 26.9968 22.2 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.23 01:43:38 36.4812 27.1457 10.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.23 01:25:39 38.9733 27.8393 13.3 -.- 1.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.23 01:05:44 37.6972 26.4005 17.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel