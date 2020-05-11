Son depremler: Kuşadası’nda deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. 11 Mayıs’ta yapılan son açıklamada Kuşadası’nda deprem olduğu duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUŞADASI’NDA DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

11.05.2020, 12:33:06 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 5.0 km

#Kandilli