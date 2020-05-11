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Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Son depremler: Kuşadası’nda deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

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Son depremler: Kuşadası’nda deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması
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Son depremler ile ilgili yapılan açıklamada Kuşadası’nda deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı. İşte gerçekleşen son depremler…

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. 11 Mayıs’ta yapılan son açıklamada Kuşadası’nda deprem olduğu duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUŞADASI’NDA DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
11.05.2020, 12:33:06 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

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