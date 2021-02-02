Son dakika deprem haberleri: Sivas, Kayseri ve İzmir'de korkutan depremler...Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberlerine yenileri eklendi. Türkiye beşik gibi sallanıyor, İzmir ardından Kayseri ve Sivas'ta da korkutan depremler meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Son depremler sosyal medyanın da ana gündem konularından biri oldu. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 2 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında dün 2’si 5.1 büyüklüğünde olmak üzere art arda 60’a yakın deprem oldu. Peş peşe yaşanan depremler, 30 Ekim’de 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir’de ve çevre illerde paniğe neden oldu.
İZMİR’DE DEPREM
İzmir, dün peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün 00.42 ile 14.39 saatleri arasında büyüklüğü 1.4 ile 5.1 arasında değişen 60’a yakın sarsıntı meydana geldi. Depremler Ege Denizi’nde, Karaburun’a 44, İzmir’e ise 108 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ikisi 5.1 büyüklüğündeki depremler, Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi.
KAYSERİ’DE DEPREM
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03:02'de 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklandı. İlk gelen bilgiye göre bazı evlerde çatlak oluştu.
SİVAS'TA DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 3.02'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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