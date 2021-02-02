Son dakika deprem haberleri: Sivas, Kayseri ve İzmir'de korkutan depremler...Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında dün 2’si 5.1 büyüklüğünde olmak üzere art arda 60’a yakın deprem oldu. Peş peşe yaşanan depremler, 30 Ekim’de 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir’de ve çevre illerde paniğe neden oldu.



İZMİR’DE DEPREM



İzmir, dün peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün 00.42 ile 14.39 saatleri arasında büyüklüğü 1.4 ile 5.1 arasında değişen 60’a yakın sarsıntı meydana geldi. Depremler Ege Denizi’nde, Karaburun’a 44, İzmir’e ise 108 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.



AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ikisi 5.1 büyüklüğündeki depremler, Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi.

KAYSERİ’DE DEPREM



AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03:02'de 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklandı. İlk gelen bilgiye göre bazı evlerde çatlak oluştu.

SİVAS'TA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 3.02'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER