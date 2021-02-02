MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haberleri: Sivas, Kayseri ve İzmir'de korkutan depremler...Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
GeriGündem Son dakika deprem haberleri: Sivas, Kayseri ve İzmir'de korkutan depremler...Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02.02.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri: Sivas, Kayseri ve İzmir'de korkutan depremler...Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika deprem haberleri: Sivas, Kayseri ve İzmir'de korkutan depremler...Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Abone Olgoogle-news

Son dakika deprem haberlerine yenileri eklendi. Türkiye beşik gibi sallanıyor, İzmir ardından Kayseri ve Sivas'ta da korkutan depremler meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Son depremler sosyal medyanın da ana gündem konularından biri oldu. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 2 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında dün 2’si 5.1 büyüklüğünde olmak üzere art arda 60’a yakın deprem oldu. Peş peşe yaşanan depremler, 30 Ekim’de 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir’de ve çevre illerde paniğe neden oldu.

İZMİR’DE DEPREM

İzmir, dün peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün 00.42 ile 14.39 saatleri arasında büyüklüğü 1.4 ile 5.1 arasında değişen 60’a yakın sarsıntı meydana geldi. Depremler Ege Denizi’nde, Karaburun’a 44, İzmir’e ise 108 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ikisi 5.1 büyüklüğündeki depremler, Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi.

KAYSERİ’DE DEPREM

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03:02'de 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklandı. İlk gelen bilgiye göre bazı evlerde çatlak oluştu.

SİVAS'TA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 3.02'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle