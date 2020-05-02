Son depremler.. En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu? Güncel deprem listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listesinde hangi bölgelerimizde deprem meydana geldiği güncel olarak dijital ortamda paylaşılıyor. Peki elde edilen verilere göre en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ

2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35)

2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 12:07:27 36.9533 27.6415 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.02 11:58:54 37.2342 28.2052 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 11:46:24 38.2502 44.5762 14.1 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.02 11:41:15 39.9385 33.9028 9.3 -.- 2.2 -.- BUYUKYAGLI-DELICE (KIRIKKALE) REVIZE01 (2020.05.02 11:41:22)

2020.05.02 11:40:32 41.1080 29.2687 0.0 -.- 1.0 -.- CUMHURIYET-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel

2020.05.02 11:35:18 38.4763 25.6655 8.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.02 11:32:36 38.4233 39.4297 4.3 -.- 1.1 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 11:03:07 37.9033 32.3540 0.0 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.05.02 10:41:46 38.7267 42.9065 5.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU REVIZE01 (2020.05.02 10:41:49)

2020.05.02 10:38:26 40.0257 27.0545 0.0 -.- 1.4 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.05.02 10:30:43 37.0572 34.5837 5.3 -.- 2.2 -.- BOGRUEGRI-TARSUS (MERSIN) İlksel

2020.05.02 09:51:49 37.0732 28.3483 0.0 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.02 09:32:11 38.7353 43.0097 6.5 -.- 2.1 -.- VAN GOLU-ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) REVIZE01 (2020.05.02 09:32:11)

2020.05.02 09:04:09 38.5213 44.7307 10.9 -.- 1.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.02 08:57:29 38.3773 44.5778 4.0 -.- 3.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.02 08:55:33 38.7628 43.0600 7.8 -.- 3.0 -.- VAN GOLU-KAVUSTUK-ADILCEVAZ (BITLIS) REVIZE01 (2020.05.02 08:55:33)

2020.05.02 08:51:41 38.7220 43.0537 5.0 -.- 2.8 -.- VAN GOLU-ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2020.05.02 08:51:36 36.5187 28.7047 5.0 -.- 1.6 -.- OLUDENIZ ACILARI-AKDENIZ REVIZE01 (2020.05.02 08:51:41)

2020.05.02 08:51:36 36.5187 28.7047 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.02 08:36:34 40.1780 28.9627 3.3 -.- 2.5 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA) İlksel

2020.05.02 08:04:53 36.4008 29.0102 11.3 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.05.02 07:54:52 38.4262 39.1310 8.4 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 06:51:40 37.0198 27.9515 22.5 -.- 1.0 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.05.02 06:50:33 38.5327 44.4847 15.2 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.02 06:43:12 38.5152 25.7880 5.0 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.02 03:49:18 37.0440 28.5628 7.7 -.- 2.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.05.02 02:57:25 38.4138 39.1468 5.1 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 02:56:19 39.1058 27.8158 8.5 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.05.02 02:09:08 37.9242 27.2240 10.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.02 01:41:35 38.9898 29.7900 5.4 -.- 2.0 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.05.02 00:35:11 35.5103 27.4678 26.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.02 00:26:49 34.3853 25.3797 71.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ