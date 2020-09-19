Son depremler: En son nerede deprem oldu? 19 Eylül deprem listesi

Dün ve bugün meydana gelen farklı bölgelerdeki depremlerin ardından vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan verilere göre farklı bölgelerimizde depremler meydana geldi. Son meydana gelen deprem ise 4.0 büyüklüğünde Adana, Ceyhan'da yaşandı.. İşte 19 Eylül deprem listesi

19 EYLÜL DEPREM LİSTESİ

2020.09.19 12:30:06 37.0292 35.8420 7.5 -.- 4.0 4.0 CEYHAN (ADANA) REVIZE02 (2020.09.19 12:30:05)

2020.09.19 11:49:17 37.2400 28.2273 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.09.19 11:42:46 39.6848 34.0920 24.4 -.- 2.1 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel

2020.09.19 11:36:02 39.0040 27.8373 15.9 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.19 11:33:20 39.0253 27.8568 12.7 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.19 11:10:09 40.6063 42.2467 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIBAKRACLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2020.09.19 11:08:41 39.6733 34.0730 5.4 -.- 2.0 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel

2020.09.19 11:05:30 38.9982 27.4107 6.9 -.- 2.6 -.- CANKOY-KINIK (IZMIR) İlksel

2020.09.19 10:27:44 38.6652 42.0298 12.5 -.- 1.8 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel

2020.09.19 10:18:29 38.7223 37.9873 15.0 -.- 2.0 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.19 09:59:06 37.2375 35.4220 9.0 -.- 1.8 -.- MALIHIDIRLI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel

2020.09.19 09:50:14 36.8430 29.1462 16.3 -.- 1.3 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.09.19 09:36:39 38.6822 38.2448 20.7 -.- 2.1 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.19 09:12:25 36.9645 43.8493 15.6 -.- 2.0 -.- IRAK İlksel

2020.09.19 08:44:26 36.9087 27.5077 12.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.19 08:35:25 36.9537 27.5353 4.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.19 08:25:56 38.3462 39.1268 15.2 -.- 2.0 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.19 06:00:36 37.3918 39.6400 6.5 -.- 2.5 -.- TASONU-VIRANSEHIR (SANLIURFA) İlksel

2020.09.19 05:52:34 36.9448 27.5343 5.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.19 05:30:14 36.0083 31.9767 8.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.19 05:22:26 36.9427 27.5373 5.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.19 04:10:07 37.9418 27.3677 16.0 -.- 1.5 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.09.19 03:31:10 36.9133 29.0135 4.8 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2020.09.19 02:57:58 38.9297 29.3447 5.5 -.- 1.7 -.- AKSAKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.09.19 02:11:55 38.7365 38.2093 15.9 -.- 1.7 -.- YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2020.09.19 01:05:49 38.6858 38.1333 7.2 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel