Son depremler: Ege Bölgesi'nde artçılar devam ediyor... İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Son günlerde sıklıkla artçıların yaşandığı Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, gece yarısı 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Kuşadası açıkları olarak bildirildi.

Deprem, İzmir ve çevre ;ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.01 06:55:14 37.7660 27.1332 7.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:30:08 37.6503 27.0573 5.1 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.01.01 06:16:31 38.4785 39.2365 6.1 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.01 06:14:19 37.7542 27.1163 6.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:13:20 37.7082 27.0992 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 06:06:26 40.6773 33.5658 6.4 -.- 2.3 -.- AKCAVAKIF-(CANKIRI) İlksel

2021.01.01 06:00:46 37.9317 27.1357 10.6 -.- 3.2 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 02:10:43 38.0300 27.0903 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 02:01:16 38.9712 27.8675 8.2 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.01 01:01:37 37.8537 26.8270 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.01 00:59:39 37.7185 26.8767 15.3 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.01 00:35:53 37.8458 26.9107 5.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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