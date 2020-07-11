Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler ile ilgili detaylı açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamalarda sarsıntıların büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi 11 Temmuz’da en son Manisa Akhisar’da 2.1 büyüklüğünde sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre en son Ankara Bala'da 1.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 11 Temmuz’da en son Manisa Akhisar’da 2.1 büyüklüğünde sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.

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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.11 12:45:39 38.9358 27.8815 0.0 -.- 2.1 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.11 11:26:06 36.4138 27.5762 29.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.07.11 09:33:21 39.0690 29.6430 3.9 -.- 1.5 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.07.11 09:09:37 38.9802 27.7695 19.1 -.- 1.2 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.11 09:02:23 36.0237 31.5022 20.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.11 08:54:29 40.7548 31.5267 9.6 -.- 1.9 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel

2020.07.11 08:47:47 35.7625 27.1218 8.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.11 08:22:37 38.8695 30.0197 6.0 -.- 2.0 -.- KIZILCA-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.07.11 07:53:25 35.7048 27.4873 10.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2020.07.11 06:54:46 38.8475 27.7685 15.0 -.- 1.8 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.11 06:50:03 38.8322 27.7332 6.7 -.- 2.5 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.07.11 05:13:12 38.4750 39.4938 4.1 -.- 1.3 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.07.11 04:46:59 36.8900 28.6353 10.1 -.- 0.8 -.- SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel





2020.07.11 04:38:32 38.7688 27.7582 7.7 -.- 2.0 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.07.11 04:28:13 35.5518 26.7337 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.11 03:52:22 38.4118 39.2103 2.8 -.- 0.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.11 03:26:10 37.1347 30.5100 5.0 -.- 1.6 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2020.07.11 02:44:34 36.0300 30.2585 5.0 -.- 2.6 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2020.07.11 02:32:45 35.3210 23.0445 71.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.11 01:55:57 37.5497 30.3648 5.0 -.- 1.9 -.- OVACIK-CELTIKCI (BURDUR) İlksel

2020.07.11 01:51:52 38.4093 39.0912 15.2 -.- 1.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.11 01:18:16 39.0240 27.9637 8.7 -.- 1.5 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.11 01:04:06 38.2915 38.9185 27.6 -.- 1.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.11 00:56:44 39.3418 40.6615 5.0 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.10 23:46:06 35.4495 26.7283 5.0 -.- 2.4 2.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.10 22:46:39 41.4562 37.1923 10.7 -.- 1.9 -.- TERME ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) İlksel