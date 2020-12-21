MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması
GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 21.12.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması
Abone Olgoogle-news

Son dakika deprem açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği ve nerede olduğu ile ilgili bilgiler veriliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 18 gerçekleşen son depremler hakkında detaylar

Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler ile ilgili detaylı açıklamalar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 21 Aralık’ta saat 07:57’de Kuşadası Körfezi’nde 2.2 büyüklüğünde yerin 5.3 km. derinliğinde sarsıntı meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 21 Aralık’ta saat 07:57’de Kuşadası Körfezi’nde 2.2 büyüklüğünde yerin 5.3 km. derinliğinde sarsıntı meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2020.12.21 07:57:21  37.8558   26.9725        5.3      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.21 07:37:05  37.8322   26.8615        9.0      -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2020.12.21 07:20:32  38.4337   45.1278       11.4      -.-  2.9  2.9   IRAN                                              İlksel

2020.12.21 07:12:03  37.9300   26.9303       15.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.21 07:00:19  37.9273   26.5498       19.9      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2020.12.21 06:35:34  37.5835   32.0867        8.8      -.-  2.3  -.-   MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)                       İlksel

2020.12.21 06:33:25  37.8492   26.9750       14.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.21 06:12:44  37.8258   26.8128       10.5      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

2020.12.21 06:10:41  37.8193   26.8065        1.5      -.-  2.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2020.12.21 05:33:57  37.7613   27.0852       12.3      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.21 04:47:19  37.8082   26.9490       12.4      -.-  2.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2020.12.21 04:18:55  37.8778   26.5563        5.8      -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2020.12.21 04:13:03  37.8642   26.9887       12.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2020.12.21 03:06:07  38.3018   25.3290        7.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2020.12.21 02:58:20  37.9293   27.0737        4.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle