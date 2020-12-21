Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler ile ilgili detaylı açıklamalar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 21 Aralık’ta saat 07:57’de Kuşadası Körfezi’nde 2.2 büyüklüğünde yerin 5.3 km. derinliğinde sarsıntı meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 21 Aralık’ta saat 07:57’de Kuşadası Körfezi’nde 2.2 büyüklüğünde yerin 5.3 km. derinliğinde sarsıntı meydana geldi.

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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.21 07:57:21 37.8558 26.9725 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 07:37:05 37.8322 26.8615 9.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 07:20:32 38.4337 45.1278 11.4 -.- 2.9 2.9 IRAN İlksel

2020.12.21 07:12:03 37.9300 26.9303 15.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 07:00:19 37.9273 26.5498 19.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.21 06:35:34 37.5835 32.0867 8.8 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.12.21 06:33:25 37.8492 26.9750 14.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 06:12:44 37.8258 26.8128 10.5 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 06:10:41 37.8193 26.8065 1.5 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 05:33:57 37.7613 27.0852 12.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 04:47:19 37.8082 26.9490 12.4 -.- 2.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 04:18:55 37.8778 26.5563 5.8 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 04:13:03 37.8642 26.9887 12.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.21 03:06:07 38.3018 25.3290 7.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.21 02:58:20 37.9293 27.0737 4.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel