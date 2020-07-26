Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen son depremler ile ilgili ayrıntılar aktarılıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.26 16:21:13 39.7037 25.5728 8.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.26 15:42:18 34.5123 25.8583 9.4 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.26 15:02:12 38.7865 43.4722 5.0 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel

2020.07.26 13:48:23 35.8600 27.6135 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.26 13:19:39 39.3720 40.7022 11.7 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.26 12:23:49 36.6553 28.8073 4.4 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.07.26 10:31:48 38.7965 26.9623 5.3 -.- 1.4 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.07.26 10:03:19 37.2153 28.2258 1.2 -.- 1.5 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.07.26 09:55:17 38.8543 25.8205 12.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.26 09:32:10 39.4022 40.6690 12.2 -.- 1.9 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.26 08:32:41 39.3642 40.7290 1.8 -.- 2.7 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.07.26 07:50:17 34.8932 27.8465 8.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel





2020.07.26 07:44:58 38.5073 25.8380 2.8 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.26 07:44:19 38.4803 25.7797 6.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.26 07:39:08 39.0075 28.0703 12.4 -.- 1.6 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.26 07:15:56 36.4267 29.1752 17.2 -.- 2.1 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.07.26 06:37:51 34.8645 28.5680 16.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.26 06:34:29 39.6117 26.4003 8.8 -.- 1.8 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.07.26 04:55:20 38.9977 28.0012 12.9 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.26 04:43:50 38.9425 27.8417 11.5 -.- 1.6 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.26 04:40:46 39.4570 27.5597 7.7 -.- 2.1 -.- ESENKOY-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2020.07.26 04:20:59 36.0130 33.3193 3.7 -.- 2.6 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2020.07.26 03:52:24 39.1142 40.4442 4.6 -.- 1.6 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel

2020.07.26 02:45:00 38.4718 39.2803 4.9 -.- 3.0 3.1 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.26 02:22:34 38.2495 38.8080 20.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.26 01:05:36 38.7945 27.7842 6.7 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.26 01:03:15 38.7552 27.8082 5.4 -.- 1.4 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.07.26 00:32:05 38.9750 28.0053 12.8 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.25 23:01:18 38.3878 38.7840 15.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.07.25 22:39:51 38.7795 27.8078 10.5 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.25 22:26:45 37.0930 32.8150 12.8 -.- 1.5 -.- SIHLAR-(KARAMAN) İlksel