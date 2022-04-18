Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, 18 Nisan tarihinde yoğun ilgi görüyor. Deprem ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 18 Nisan’da Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu'da saat 05:55'te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.0 km derinliğinde oldu. İşte son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.18 05:55:54 40.7703 31.5032 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.04.18 05:28:27 37.0878 28.7212 8.1 -.- 1.5 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.18 05:14:17 36.3033 26.9157 118.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 04:47:56 36.4872 28.8442 48.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 02:44:06 35.9020 30.9072 16.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 01:32:02 38.1938 37.1860 8.1 -.- 1.1 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.04.18 01:09:39 37.0333 28.4463 3.9 -.- 1.4 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.18 00:59:44 38.2853 27.2527 8.6 -.- 1.8 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.04.18 00:57:28 37.9943 28.4398 20.2 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.04.18 00:43:58 38.9737 41.9863 5.0 -.- 2.5 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.04.18 00:27:36 41.0752 33.8545 10.8 -.- 1.2 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2022.04.18 00:27:36 38.2332 27.2380 3.6 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.04.18 00:21:14 38.2825 27.2837 8.7 -.- 1.9 -.- DEMIRCI-TORBALI (IZMIR) İlksel