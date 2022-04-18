Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Son depremler, 18 Nisan tarihinde yoğun ilgi görüyor. Deprem ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 18 Nisan’da Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu'da saat 05:55'te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.0 km derinliğinde oldu. İşte son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.18 05:55:54 40.7703 31.5032 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.04.18 05:28:27 37.0878 28.7212 8.1 -.- 1.5 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.04.18 05:14:17 36.3033 26.9157 118.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.18 04:47:56 36.4872 28.8442 48.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.18 02:44:06 35.9020 30.9072 16.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.18 01:32:02 38.1938 37.1860 8.1 -.- 1.1 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.04.18 01:09:39 37.0333 28.4463 3.9 -.- 1.4 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.18 00:59:44 38.2853 27.2527 8.6 -.- 1.8 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel

2022.04.18 00:57:28 37.9943 28.4398 20.2 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-NAZILLI (AYDIN) İlksel

2022.04.18 00:43:58 38.9737 41.9863 5.0 -.- 2.5 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel

2022.04.18 00:27:36 41.0752 33.8545 10.8 -.- 1.2 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

2022.04.18 00:27:36 38.2332 27.2380 3.6 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel

2022.04.18 00:21:14 38.2825 27.2837 8.7 -.- 1.9 -.- DEMIRCI-TORBALI (IZMIR) İlksel

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