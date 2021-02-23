Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıklaması
Son dakika deprem açıklamaları güncel olarak yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkında detaylı bilgiler yayımlanıyor. 23 Şubat’ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:39’da Manisa Turgutlu’da 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremlerin listesi
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarını yakından takip ediyorlar. 23 Şubat’ta saat 07:45’te Muğla Dalaman’da 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:39’da Manisa Turgutlu’da 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU?
23 Şubat’ta saat 07:45’te Muğla Dalaman’da 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:39’da Manisa Turgutlu’da 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.23 07:45:05 36.8955 29.0855 11.2 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2021.02.23 07:39:19 38.5878 27.7717 7.8 -.- 2.7 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.02.23 06:57:43 37.8002 29.4922 17.4 -.- 0.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.02.23 06:55:03 39.0268 25.9910 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
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2021.02.23 06:21:28 37.8802 27.0295 4.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.23 06:19:51 36.5442 28.0170 16.2 -.- 1.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.02.23 05:53:46 39.6168 26.1035 18.3 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.02.23 05:49:57 39.8382 28.6757 6.3 -.- 2.0 -.- ALACAAT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2021.02.23 05:18:34 39.4802 27.5570 5.4 -.- 1.4 -.- MINNETLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2021.02.23 05:08:12 38.2053 27.4982 5.1 -.- 1.5 -.- CIFTCIGEDIGI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2021.02.23 05:07:50 38.9933 25.9247 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.23 05:03:54 37.9168 26.9928 8.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.23 04:45:34 38.9930 26.0390 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.23 04:44:49 38.9940 26.0713 16.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.23 04:34:33 39.0440 26.1013 5.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.23 04:33:25 38.5353 30.5517 5.4 -.- 1.5 -.- SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel