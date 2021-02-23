Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarını yakından takip ediyorlar. 23 Şubat’ta saat 07:45’te Muğla Dalaman’da 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:39’da Manisa Turgutlu’da 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU?

23 Şubat’ta saat 07:45’te Muğla Dalaman’da 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:39’da Manisa Turgutlu’da 2.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.23 07:45:05 36.8955 29.0855 11.2 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2021.02.23 07:39:19 38.5878 27.7717 7.8 -.- 2.7 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2021.02.23 06:57:43 37.8002 29.4922 17.4 -.- 0.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.02.23 06:55:03 39.0268 25.9910 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

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2021.02.23 06:21:28 37.8802 27.0295 4.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.23 06:19:51 36.5442 28.0170 16.2 -.- 1.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.23 05:53:46 39.6168 26.1035 18.3 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.02.23 05:49:57 39.8382 28.6757 6.3 -.- 2.0 -.- ALACAAT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2021.02.23 05:18:34 39.4802 27.5570 5.4 -.- 1.4 -.- MINNETLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2021.02.23 05:08:12 38.2053 27.4982 5.1 -.- 1.5 -.- CIFTCIGEDIGI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2021.02.23 05:07:50 38.9933 25.9247 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.23 05:03:54 37.9168 26.9928 8.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.23 04:45:34 38.9930 26.0390 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.23 04:44:49 38.9940 26.0713 16.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.23 04:34:33 39.0440 26.1013 5.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.23 04:33:25 38.5353 30.5517 5.4 -.- 1.5 -.- SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel