Son depremler: Deprem mi oldu? İşte 1 Temmuz AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları
Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gerçekleşen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamalarını resmi internet siteleri üzerinden yapıyorlar. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre gerçekleşen son depremler…
Son dakika deprem açıklamaları araştırılan konular arasında yerini aldı. En son nerede deprem oldu sorusu yoğun ilgi görüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’da saat 06:52’de Manisa Saruhanlı’da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise en son deprem Çanakkale Bozlar-Biga’da gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü ise 2.0 olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları…
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’da saat 06:52’de Manisa Saruhanlı’da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise en son deprem Çanakkale Bozlar-Biga’da gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü ise 2.0 olarak açıklandı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.07.01 06:58:29 40.3615 27.3890 4.2 -.- 2.0 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.07.01 06:57:34 39.0095 25.8718 22.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.01 06:50:10 38.7422 27.7980 13.3 -.- 2.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.07.01 06:10:55 38.7510 27.7997 12.4 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.07.01 05:34:32 38.2842 38.8097 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.01 05:32:24 35.5237 26.7130 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.01 05:21:15 36.7200 28.2405 57.7 -.- 2.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
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2020.07.01 04:27:42 38.2588 38.8405 3.8 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.01 03:51:33 38.2622 38.7495 13.4 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.01 03:17:54 38.2098 26.7240 9.9 -.- 2.0 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.01 02:57:07 36.9182 27.3523 4.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.01 02:54:00 37.0420 27.6342 7.1 -.- 1.3 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.07.01 02:46:15 38.9240 26.5138 15.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.01 02:40:07 34.6535 23.7382 28.8 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.01 02:28:16 38.2657 38.7533 8.4 -.- 3.1 3.2 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.01 01:35:44 39.0235 25.7470 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.01 01:08:25 39.8210 41.9863 8.0 -.- 1.8 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2020.07.01 01:02:56 39.7655 41.9003 13.1 -.- 1.8 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2020.07.01 00:26:56 38.7333 27.8698 5.0 -.- 1.5 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2020.07.01 00:17:29 35.5860 26.6858 3.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.30 23:41:02 40.8320 28.1350 10.8 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.06.30 23:38:46 36.7913 27.3482 6.6 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.30 22:12:51 38.7942 27.8115 15.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.30 21:30:33 37.7847 29.0988 7.6 -.- 2.2 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel
2020.06.30 20:09:49 35.5912 26.6208 5.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.30 20:08:49 36.3990 28.7128 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.30 19:25:30 37.9095 32.2293 2.7 -.- 1.4 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.06.30 18:03:57 38.5243 39.2990 5.4 -.- 2.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2020.06.30 17:46:00 35.4605 26.7302 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.30 17:32:54 36.4925 33.6373 29.9 -.- 1.5 -.- HOCALI-MUT (MERSIN) İlksel
2020.06.30 17:18:59 36.4328 28.7778 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
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