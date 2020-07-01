Son depremler: Deprem mi oldu? İşte 1 Temmuz AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları

Son dakika deprem açıklamaları araştırılan konular arasında yerini aldı. En son nerede deprem oldu sorusu yoğun ilgi görüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’da saat 06:52’de Manisa Saruhanlı’da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise en son deprem Çanakkale Bozlar-Biga’da gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü ise 2.0 olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları…

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’da saat 06:52’de Manisa Saruhanlı’da 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise en son deprem Çanakkale Bozlar-Biga’da gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü ise 2.0 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.01 06:58:29 40.3615 27.3890 4.2 -.- 2.0 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.07.01 06:57:34 39.0095 25.8718 22.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.01 06:50:10 38.7422 27.7980 13.3 -.- 2.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.07.01 06:10:55 38.7510 27.7997 12.4 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.07.01 05:34:32 38.2842 38.8097 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.01 05:32:24 35.5237 26.7130 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.01 05:21:15 36.7200 28.2405 57.7 -.- 2.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

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2020.07.01 04:27:42 38.2588 38.8405 3.8 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.01 03:51:33 38.2622 38.7495 13.4 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.01 03:17:54 38.2098 26.7240 9.9 -.- 2.0 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.01 02:57:07 36.9182 27.3523 4.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.01 02:54:00 37.0420 27.6342 7.1 -.- 1.3 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.07.01 02:46:15 38.9240 26.5138 15.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.01 02:40:07 34.6535 23.7382 28.8 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.01 02:28:16 38.2657 38.7533 8.4 -.- 3.1 3.2 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel





2020.07.01 01:35:44 39.0235 25.7470 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.01 01:08:25 39.8210 41.9863 8.0 -.- 1.8 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2020.07.01 01:02:56 39.7655 41.9003 13.1 -.- 1.8 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2020.07.01 00:26:56 38.7333 27.8698 5.0 -.- 1.5 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2020.07.01 00:17:29 35.5860 26.6858 3.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.30 23:41:02 40.8320 28.1350 10.8 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.06.30 23:38:46 36.7913 27.3482 6.6 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.30 22:12:51 38.7942 27.8115 15.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.30 21:30:33 37.7847 29.0988 7.6 -.- 2.2 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel

2020.06.30 20:09:49 35.5912 26.6208 5.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.30 20:08:49 36.3990 28.7128 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.30 19:25:30 37.9095 32.2293 2.7 -.- 1.4 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.06.30 18:03:57 38.5243 39.2990 5.4 -.- 2.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.06.30 17:46:00 35.4605 26.7302 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.30 17:32:54 36.4925 33.6373 29.9 -.- 1.5 -.- HOCALI-MUT (MERSIN) İlksel

2020.06.30 17:18:59 36.4328 28.7778 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel