Son depremler.. 21 Mayıs deprem listesi.. En son nerede deprem oldu?

Son depremler internette aranan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Deprem olan bölgelerde ve yakınlarında yaşayanlar vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem listesinde Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla ve çevresinde hissedildi. İşte 21 mayıs deprem listesinde son durum

21 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.05.21 12:30:14 37.2748 31.8853 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.05.21 12:17:35 34.3688 25.7570 22.6 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 12:15:53 37.2263 28.2333 0.0 -.- 2.0 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.05.21 11:54:57 39.0068 27.8220 11.2 -.- 1.8 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.21 11:18:39 40.3952 26.0982 12.1 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.05.21 11:18:39)

2020.05.21 11:14:20 40.3833 26.1078 17.6 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.21 10:48:59 36.3525 28.4960 15.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.21 09:53:34 38.9332 26.4188 8.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.21 09:51:07 38.9690 26.4283 9.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.21 09:44:28 35.2847 36.4910 5.0 -.- 3.6 -.- SURIYE İlksel

2020.05.21 09:43:48 40.6697 36.4898 5.3 -.- 1.9 -.- KOCAK-ERBAA (TOKAT) İlksel

2020.05.21 09:19:43 34.3593 25.5935 9.7 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 07:46:26 36.9543 35.2267 30.4 -.- 2.3 -.- SEYHAN (ADANA) İlksel

2020.05.21 06:59:44 37.1263 27.6977 16.1 -.- 1.7 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.05.21 06:04:29 39.5272 28.0848 6.6 -.- 2.2 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.05.21 05:22:17 36.5272 28.3953 19.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.21 04:41:47 34.9157 25.7632 5.0 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 04:33:52 40.4275 26.0740 11.1 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.21 04:02:42 36.9968 28.2392 10.4 -.- 1.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.05.21 03:13:12 38.8670 26.6882 7.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.21 01:51:15 34.2680 25.6653 14.0 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 01:32:34 39.0527 38.1800 5.8 -.- 2.1 -.- CAKMAK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2020.05.21 01:07:54 36.5493 27.4603 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 01:02:58 36.5453 27.4643 16.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 00:54:03 35.4288 28.8168 17.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.21 00:40:56 34.1710 25.9423 2.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 00:29:16 34.1408 25.6490 1.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.21 00:25:37 35.2830 26.2672 10.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel