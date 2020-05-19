Son depremler 19 Mayıs deprem listesi.. En son nerede deprem oldu?

Türkiye'de meydana gelen depremler sabah saatlerinde vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer aldı. Sabah saatlerinde deprem haberi Akdeniz'den geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 07.18'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 11.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 ve 03.02'de 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4,1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4,2, 03.02'de 4,4 ve 02.22'de 5,6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi.

Depremlerin 5,71 ila 39,70 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.05.19 10:14:06 36.3067 27.4020 94.1 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 09:47:57 34.1847 25.6027 7.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 07:27:15 36.8905 29.1098 4.7 -.- 1.9 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2020.05.19 07:23:51 34.3485 25.5417 75.6 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 07:15:39 34.0845 25.5988 5.0 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 07:00:54 34.2388 25.6027 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 06:55:42 34.2265 25.5918 9.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 06:35:01 38.2578 30.7895 5.3 -.- 1.2 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.05.19 05:48:47 34.2648 25.5542 5.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 05:44:16 34.1990 25.6118 9.8 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 05:42:00 34.1627 25.5580 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 04:52:07 34.2602 25.5223 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 04:06:10 36.8550 28.0928 3.5 -.- 2.0 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.05.19 03:51:00 34.2155 25.5378 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 03:45:55 38.5318 39.3265 10.3 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2020.05.19 03:35:22 34.1700 25.6403 46.2 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 03:34:10 39.0358 26.9800 12.6 -.- 2.2 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel

2020.05.19 03:28:44 34.3245 25.6240 17.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 03:18:24 34.1220 25.6647 4.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 03:16:35 36.9182 27.7912 7.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 03:02:38 34.1033 25.6262 5.0 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 02:39:34 34.1413 25.6165 5.0 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 02:22:32 34.1435 25.5250 5.0 -.- 5.3 5.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2020.05.19 02:22:32)

2020.05.19 01:42:34 40.8893 34.6857 7.9 -.- 1.8 -.- SEKI-OSMANCIK (CORUM) İlksel

2020.05.19 01:41:30 34.1863 25.5888 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.19 01:38:16 37.2902 30.4363 4.9 -.- 1.6 -.- KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2020.05.19 01:23:00 34.1172 25.7693 5.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel