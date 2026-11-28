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Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde, 29 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22’si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.