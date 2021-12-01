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Son dakikia: Çukur eylemleri planlayıcısı teröristler etkisiz hale getirildi

#MİT#Terör#PKK

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Son gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın 'şehir yapılanması' olan YPS mensupları 'Gelhat' kod adlı Renas Ermeğan ve 'Merhas' kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

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Nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirilen terörist Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak Cizre ve Silopi'de gerçekleştirilen çukur eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. Terörist Nevzat Durmuş'un da örgütün 2015'te Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı tespit edildi.

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#MİT#Terör#PKK

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