Son dakika... Zonguldak'ta panik yaratan patlama sesleri! Nedeni belli oldu...

Patlamayla ilgili yüzlerce kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi. Açıklamada "Bugün, kentimiz ve bölgemizde de hissedilen patlama seslerinde korkulacak bir durum yok. Ereğli semalarından geçen F-16 Savaş uçaklarımız ses duvarını aştı. Herhangi bir can veya mal kaybı yok." denildi.