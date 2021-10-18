Son dakika: Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük!

Göçük, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ruhsatı bulunan ancak eksiklikleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar ise göçük altında kaldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde AFAD, polis ve sağlık ekipleri önlem aldı. Göçükte kalan maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.
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