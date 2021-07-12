Son dakika: Zonguldak Valisi'nden delta varyantı açıklaması

Koronavirüs salgını boyunca vaka sayıları zaman zaman yükselişe geçtiği kentte, vaka oranları son açıklanan verilere göre 100 binde 35,01 oldu. Vaka oranlarında düşüş devam ederken Zonguldak Valiliği, salgını kontrol altında tutabilmek için vatandaşlara tedbirlere uymaya devam etmeleri konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de mobil aşı birimlerince köylerde ve kalabalık gruplarla çalışan maden ocakları gibi iş yerlerinde aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz kentte Delta varyantında vaka oranının 10'un üzerinde olduğunu söyledi. Vali Tutulmaz, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Tam sayı yok ama 10'un üzerinde diyebiliriz. 10 ile 20 arasında" dedi.

TUNCELİ'YE GELEN ÇİFTTE 'DELTA VARYANTI' TESPİT EDİLDİ; 52 KİŞİ KARANTİNADA

Irak’ta yaşayan Tuncelili H.C. ve Irak uyruklu karısı E.A.F.A., tatillerini geçirmek üzere Tunceli'ye gelmek için önce uçakla İstanbul’a buradan otobüsle Erzincan’a sonra da Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Aktik köyüne geldi. Vücutlarında kırgınlık hisseden çift, Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Çiftten ve onları hastaneye götüren sürücüden alınan numunede, Delta varyantı tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı filyasyon çalışması başlattı. Çift ile uçakta yanlarında oturan kişi ve otobüsteki yolcular dahil toplam 52 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Çift, köy dışındaki tek hanede yaşadığı için köyün karantinaya alınmadığı, sağlık durumlarının ise ağır olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, salgına karşı aşının önemini vurgulayıp, ”İlimize Irak'tan gelen H.C. isimli Tuncelili erkek ve eşi E.A.F.A. isimli Irak vatandaşı kadın, hastanemize başvurdu. Alınan numunelerde, ikisinde de Delta varyantı tespit edildi ve 20 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı. Uçak ve otobüs seyahatlerinde temaslı olduğu kişiler de tespit edildi. 50 kişi, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Şu anda sağlık durumları iyi. Salgın için en önemli unsur aşıdır. Bu nedenle insanlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor” dedi.

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