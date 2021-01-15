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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

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Son dakika: Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
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Son dakika haberine göre Zonguldak-İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Yaralılara müdahale ediliyor.

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  • Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
  • Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
  • Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
  • Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zonguldak-İstanbul karayolunda içinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Otobüste 16 yolcu olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ediyor.

Son dakika: Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var

 

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