DHA
Son Güncelleme:
Son dakika: Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Son dakika haberine göre Zonguldak-İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Yaralılara müdahale ediliyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda içinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Otobüste 16 yolcu olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle