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Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 07:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

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Son dakika... Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Son dakika haberine göre Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor. 

Son dakika... Zeynep Kamil Hastanesinde yangın Hastalar tahliye edildi

Son dakika... Zeynep Kamil Hastanesinde yangın Hastalar tahliye edildi

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