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Son dakika... Zeynep Aslan'ın ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

#İzmir#Zeynep Aslan#Bisiklet
Son dakika... Zeynep Aslanın ölümünde yeni gelişme İstenen ceza belli oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'a (32) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan, ilk bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan kamyon şoförü tutuksuz sanık Aycan Yörük ile yol çalışması sırasında gerekli tedbirleri almadıkları öne sürülen diğer tutuksuz sanıklar İdris Karataş ile Mustafa Yaman'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı, mütalaasını verdi. Sanıkların 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde 14 Ekim'de Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep Aslan'a çarpan kamyon sürücüsü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı.

Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp karşı şeridi kapatarak ilerlerken banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp ölümüne neden olduğu belirtildi. Davanın 1 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında ise tutuklu sanık Yörük tahliye edildi.

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'TAKSİRLE ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTENDİ'

Tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Aycan Yörük, Zeynep'in babası Reşat Kemal Aslan'ın yanı sıra taraf avukatları katıldı. Diğer 2 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Yörük'ün avukatı, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sundu. Aslan ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu da dosyanın kusur tespiti yönünden adli tıp kurumuna gönderilerek rapor alınmasını talep etti. Taraflar, raporda aleyhe olan durumları da kabul etmedi. Konuşmaların ardından mütalaa açıklandı. Savcı, adli tıp kurumundan yeniden rapor alınmasına yönelik taleplerin kabulüne karar verilmesini, sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Son dakika... Zeynep Aslanın ölümünde yeni gelişme İstenen ceza belli oldu

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SANIK MÜTALAAYA İTİRAZ ETTİ

Mütalaanın ardından hakim taraflara söz verdi. İlk sözü alan Zeynep'in babası Reşat Kemal Aslan, "Kızımın kazaen öldürülmediğini, bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Kızımın kaçacak yeri yoktu. Annesi, daha önce de beyan ettiği gibi kamyonların bilerek üzerine geldiğini söylemiştir. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Aslan ailesinin avukatı Saloğlu, sanıkların bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz Yörük ise mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Yörük, şunları söyledi: "Mütalaayı kabul etmiyorum, suçsuzum. Müteveffanın 'dur' levhasına uyarak durması gerekirdi. Yolun kenarında duran ve çalışma yapan araçların yanından geçmek zorundaydım. Olay nedeniyle üzgünüm. Kim bile bile öyle bir kazaya neden olabilir? Ayrıca daha önce bisiklet levhaları vardı ama kazadan sonra sökülmüştür."

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Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Hakim süreyi kabul ederek duruşmayı erteledi.

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#İzmir#Zeynep Aslan#Bisiklet