Son dakika... Zeydan Karalar ile Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeydan Karalar'ın hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Ahmet Şahin'in de hakkında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin'in, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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BÜYÜKÇEKMECE'DE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 14 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilli Ahmet Şahin'in İçişleri Bakanlığınca 9 Temmuz'da görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

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