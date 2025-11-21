Son dakika... Zehirlenme faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve otel çalışanı tekrar gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra haklarında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B'nin serbest bırakılması üzerine savcılık itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılık, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin varlığını gösterir olgular ve tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebini değerlendirerek kabulüne karar veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA YENİ GÖRÜNTÜ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, "Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur" şeklinde ifade veren Doğan C.'nin otele giriş ve çıkış yaptığı anlar yer aldı.



8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.