Son dakika: Zafer Algöz'den Hakan Altun için taburcu açıklaması!

Zafer Algöz, katıldığı bir televizyon programında Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün yarın çıkacak. Bir iki yıldır evdeydi bu adam, şimdi kalkıp hemen bir TV programı yapması ve yoğun çalışmasından ötürü sıkışıklık hissetti. Sanıyorum yarın taburcu olacak. Sağlık durumu şu an için iyi."

Müzisyen Hakan Altun, geçen hafta yapılan bir program çekimi öncesi fenalaşmış, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımdan çıkarılan Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

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