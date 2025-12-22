Son dakika: Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi!

Haberin Devamı

Ünlü birçok ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yapılan aramada bulunamayan sanatçı Yusuf Güney'in sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmıştı.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında da gözaltı kararı çıkarılmış ancak emniyet güçleri Güney'e adresine ulaşmamış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bugün ulaşan son dakika haberine göre Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİ TIP KURUMU'NDA KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürüldü. Ünlüler, Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

SERCAN TAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.