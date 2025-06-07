Son dakika... Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Oyion Oros bölgesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre uzaklıkta olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

PROF. DR. PAMPAL'DAN AÇIKLAMA

5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Burası Kuzey Anadolu Fay hattının İstanbul’da 6,2’lik deprem üreten fayın devamı. Tekirdağ üzerinden Oros Gökçeada doğru devam eden fay. Birkaç gün önce 4,8’lik bir deprem yine yaşamıştık. Bizim Tekirdağ civarında 3 deprem ile kırılmasını sürdürmüştü. Batıya doğru devamında daha büyük depremlerin olması her zaman söz konusu. Ancak bizim kıyılarımızdan uzaklaşıyor. Anadolu levhacığı üzerinde ortaya çıkan bir deprem. Bizim kıyılarımıza çok etkili olmayacak depremler. Daha da devam edebilir.

Haberin Devamı

Güneyde olan depremler daha kaygı verici depremlerdir. Çünkü levha sınırı ve çok büyük 8 - 8,5 büyüklüğün depremler üretmiş bir sınır orası. Daha büyüklüğünde olabilir. En son 1946’da bu büyüklükte deprem oldu. Deprem fırtınası olan adlandırdığımız Santorini civarında meydana gelen volkanik aktivite ile birlikte ortaya çıkan sismik aktiviteydi onu 2011 yılında yaşadık. 6 aydır falan da yaşıyoruz. Ama güneydeki fırtınanın dışında ve kuzeyde yaşadığımız fırtınanın dışında değerlendirilmesi gerekiyor.

İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu değil. Aynı fayın batı ucu ama arada kırılmış enerjisini boşaltmış üç tane parça var. İstanbul ile ilgili değil ama aynı fayın en batı kesiminde Gökçeada, Bozcaada tarafında etkisi olabilir. Batıya doğru Yunanistan’a doğru fay devam ediyor. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu Fayının Batı kesimi. Fay hattının doğusu da Karlıova Van’a doğru uzanıyor. Fayın Doğu ucunda yıkıcı bir deprem bekliyoruz. 7,5 civarında.

Haberin Devamı

Şu anda İstanbul’da kırılması beklenen Orta Marmara Fayının doğu kesimi Kumburgaz’dan doğuya doğru. 23 Nisan’da bir kısmı kırıldı. Kırılmamış kısmın daha büyük olacağını varsayıyoruz. Ne zaman olur onu bilemiyoruz. Şu anda olan depremler Batı’da… Bu depremler İstanbul’u etkileyecek depremler değil. İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olmaz."