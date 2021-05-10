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Haber Giriş: 10.05.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yunan vahşeti! Tahta sopalarla dövülüp, kimlikleri alınmış

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Son dakika... Yunan vahşeti! Tahta sopalarla dövülüp, kimlikleri alınmış

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Göçmenler, Yunanistan'da tahta sopalarla dövüldüklerini, paraları, telefonları ve ayakkabılarının alındığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini belirtti. Meriç Nehri'nde kurtarılan göçmenler; 2 gün önce Yunanistan’a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi.''

Son dakika... Yunan vahşeti Tahta sopalarla dövülüp, kimlikleri alınmış

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