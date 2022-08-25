Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Yunan uçakları yine Türk F-16'larını taciz etti

Güncelleme Tarihi:

#F-16#Yunanistan#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 10:06

MSB kaynakları, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Türk F-16larını taciz etmişlerdi... Yunan basınından skandal manşetTürk F-16'larını taciz etmişlerdi... Yunan basınından skandal manşetHaberi Görüntüle

"Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti.

Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini belirten bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Türk F-16larına Yunan taciziTürk F-16'larına Yunan taciziHaberi Görüntüle

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu davranışının kesinlikle NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığı ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını da kaydetti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti. Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağırılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#F-16#Yunanistan#Taciz

BAKMADAN GEÇME!

İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger
Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk

BAKMADAN GEÇME!

İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger
Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk