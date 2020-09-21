Son dakika... Yunan gazetesinin attığı alçak manşet sonrası Adalet Bakanı'ndan flaş hamle

Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi. Adalet Bakanı Gül açıklamasında "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



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