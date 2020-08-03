Son dakika... Hakkari'de öğretmenleri taşıyan araç uçuruma devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova'da meydana geldi. Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ''Sabah saatlerinde pikniğe giden iki araç, milli eğitim personellerimizin içinde bulunduğu iki araç sanırım araçlarında bir arıza nedeniyle takla atmışlar.İki arkadaşımız da yaralı. İnşallah onlar sağ kurtulurlar. Genel olarak durum bu. Milletimizin başı sağolsun. Yaralıların durumu ağır. Helikopterlerimiz o bölgeye gitti. Şu an için elimizdeki bilgiler bu'' dedi.

TRT Haber muhabiri Senar Yıldız canlı yayında kazayla ilgili ''İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'ne ait 4 araç sabah saatlerinde yola çıkıyorlar, piknik için gitmişler. Kazanın olduğu yer dağlık bir nokta. Oradan yükseğe tırmanırken virajdan araç yuvarlanıyor. Şu anda bölgede oldukça yoğun bir kalabalık var'' bilgisini verdi.