Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı.
Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
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