Son dakika... Türkiye-Irak arasındaki toplantıda 'PKK'nın feshedilmesi' vurgusu

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Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı. Irak hükümetini temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet katıldı.

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısına ilişkin ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir" denildi.

Toplantıda Irak Başbakanı Sudani'nin Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi dördüncü toplantısının icra edileceği 8 Mayıs'ta Türkiye'ye gerçekleştirceği ziyaretin önemi vurgulandı.