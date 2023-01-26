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Son dakika... YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Yener#YSK#Yüksek Seçim Kurulu
Son dakika... YSKnın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 15:42

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

Ahmet Yener KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı’nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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#Ahmet Yener#YSK#Yüksek Seçim Kurulu

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