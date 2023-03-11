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Son dakika... YSK'dan 14 Mayıs seçimi açıklaması: 36 siyasi parti katılacak

Güncelleme Tarihi:

#YSK#14 Mayıs#Seçim2023
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 13:48

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu. YSK oy verme saatlerinin 08.00-17.00 arası olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim kararını imzalayıp, açıklamasının ardından YSK bugün saat 10.00'da Başkan Ahmet Yener başkanlığında toplandı. Toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılma yeterliliği olan partilerin tespiti yapıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantıda alınan kararlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28’inci dönem milletvekilliği seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Bilahare sizlere hangi partilerin isimlerinin bulunduğunu sunacağız. Ayrıca toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur" dedi.

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Son dakika... YSKdan 14 Mayıs seçimi açıklaması: 36 siyasi parti katılacak



Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partiler şöyle; Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.

Öte yandan seçimde oy verme işleminin 08.00'de başlayıp, 17.00'de sona ereceği belirtildi. 

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#YSK#14 Mayıs#Seçim2023

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