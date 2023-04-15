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Son dakika: YSK geçici aday listesini yayımladı

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#YSK#Seçim#Liste
Son dakika: YSK geçici aday listesini yayımladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 16:04

Son dakika haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayımladı. 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Geciçi aday listesine itirazlar 19 Nisan'a kadar yapılabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerine ilişkin geçici aday listesini yayımladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

YSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"1- Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,

2- Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur'a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına,

3- Adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

4- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.YSK.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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