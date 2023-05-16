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YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması: Yurt dışında oy verme günleri 20-24 Mayıs olarak belirlenmiştir

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#YSK#Secim2023#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 17:07

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener, 'Oy verme saat ve günlerine ilişkin siyasi partilerin verdiği dilekçeler değerlendirilerek 20-24 Mayıs olarak oy verme günleri belirlenmiştir.' dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli basın kuruluşlarında kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerinde oy verme gün ve saatleri ile ilgili değişik açıklamalar bulunduğunu görmekteyiz. Kurulumuz Dışişleri Bakanlığı'nın ve kurulumuzda temsilcileri bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkıma partisi ile CHP'nin verdiği ortak dilekçeyi, ayrıca Sidney'de AK Parti, CHP, MHP ve YSP'nin verdiği ortak dilekçeyi dikkate almış Dışişleri bakanlığı ve THY ile iletişimini kurmuş ve Amerika, Kanada, İngiletere Avusturya ve İrlanda'da oy verme saat ve günlerine ilişkin siyasi partilerin verdiği dilekçeler değerlendirilerek 20-24 Mayıs olarak oy verme günleri belirlenmiştir.

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İkinci tur 15 günlük süreç Türk siyasi tarihinde ilk kez uygulanan bir süreç. Ufak tefek düzeltmeler yapılmıştır. Mümkün olduğunca talepler karşılanmaya çalışılmıştır.

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