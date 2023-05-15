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Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener seçimde son durumu açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

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#Secim2023#YSK#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 15:40

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ,14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin son bilgileri aktardı. YSK Başkanı Yener, 'Şu anda veri girişi devam ediyor. Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir.' dedi.

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YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tüm yurtta sorunsuz gerçekleşmiştir. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi gerçekleştiren arkadaşlarıma ve kurum personeline teşekkür ediyorum.

Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine teşekkür ediyoruz.

Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Yurt dışında 35 bin 875 bin oy. Kesin olmayan sonuçlara göre yurt içi yüzde Erdoğan 49,62, Kılıçdaroğlu 44,89 Oğan, %5.17, İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür.

SEÇİMDE İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

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Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek 2. tur hakkın kısa bilgi vermek istiyorum. Geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesine, son 2'ye kalan adaylardan herhangisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonraki adayın oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2.sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.

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19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. İlandan sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 23 Mayıs'ta yurt dışı oy verme işlemi başlayacak.

28 Mayıs 2023 te yapılacak cumhurbaşkanlığının 2. tur oylaması Türk milletine, adaylara ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz.

Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener seçimde son durumu açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

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#Secim2023#YSK#İstanbul

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