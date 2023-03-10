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Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener seçim takvimini açıkladı

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#YSK#Ahmet Yener#Seçim
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener seçim takvimini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 16:38

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi.

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TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

'İSTİFA SÜRECİ BAŞLADI'

Başkan Yener, milletvekili aday adayı olacak kamu görevlilerinin istifa tarihleriyle ilgili de "14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde, kamu görevlilerinin istifasına yönelik süreç bugün başlanmış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir" dedi.

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#YSK#Ahmet Yener#Seçim

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